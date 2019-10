I cibi con meno di 100 Kcal da mangiare senza sensi di colpa

Seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. E' importante saper bilanciare i giusti alimenti e le quantità di ciò che mangiamo.

Il nostro organismo ha bisogno di tutti i macronutrienti, per cui il nostro consiglio è di mangiare sano senza privarsi di nulla. Se, però, bisogna dimagrire è bene farsi seguire da un nutrizionista per capire come e cosa mangiare per tornare in forma.

Oggi, vogliamo scoprire insieme a voi quali sono i cibi meno calorici da poter mangiare senza sensi di colpa.

Banane: frutto ricco di potassio e ottimo alleato per gli sportivi, la banana aumenta il senso di sazietà e ha soltanto 70 calorie ogni 100 grammi.

Bresaola: la bresaola è uno dei salumi magri per eccellenza. Come tutte le carni processate va consumata con moderazione. Ha solo circa 20 calorie per fetta.

Cioccolata fondente: soddisfa la voglia di dolce, il cioccolato fondente oltre a fare bene al nostro umore è un ottimo cibo da inserire nella dieta. Una porzione da 20 grammi ha circa 100 Kcal.

Spinaci: reintrano tra le verdure più leggere e ricche di nutrienti. Gli spinaci sono ricchi di acqua, ferro e vitamine e apportano circa 20 calorie per 100 grammi.

Gallette di riso: ottime sostitute del pane, le gallette di riso sono leggere e ricche di fibre che favoriscono il transito intestinale. Ottime come spuntino se consumate con frutta o marmellata. Hanno circa 33 calorie per fetta.

Mele: aiutano a placare la fame, sono ottime da consumare come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, le mele sono ricche di acqua, vitamine e fibre; in più, hanno solo 40 calorie.

Radicchio: leggerissimo e super saporito, il radicchio può essere consumato nell'insalata oppure usato per condire la pasta o il riso; alimento da inserire in dieta perché ha solo 13 Kcal ogni 100 grammi.

Sogliola: pesce super leggero e dietetico. Vi consigliamo di consumarlo fresco e con un condimento semplice ma gustoso. La sogliola ha solo 90 calorie.

Fesa di tacchino: oltre alla bresaola, la fesa di tacchino è uno dei salumi light più consumati tra sportivi e non, perché apporta soltanto 100 Kcal per 100 grammi. Consumatela insieme a un po' di insalata mista e qualche galletta di riso o 2 fette di pane.