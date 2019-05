Alimentazione antistress: i 10 cibi che combattono ansia e tensione

Il rimedio più efficace contro ansia, stress e depressione è sicuramente il cibo. L'alimentazione è la chiave principale del nostro benessere; infatti, coloro che hanno cattive abitudini alimentari spesso soffrono di varie patologie, come obesità, problemi cardio-vascolari e insonnia, per citarne solo alcuni.

Quindi, possiamo affermare con fermezza che la salute passa anche dalla tavola e, di conseguenza, è fondamentale seguire una corretta alimentazione, sana ed equilibrata, senza escludere nessun macronutriente.

I 10 cibi contro stress e ansia

La routine quotidiana e la vita frenetica, tra lavoro e impegni famigliari, spesso sono causa di stress, nervosismo e stanchezza cronica.

E' importante riuscire a trovare un equilibrio, ma come fare? Tantissime sono le strade per combattere lo stress, ad esempio fare attività sportiva, praticare yoga e dedicare del tempo alle proprie passioni, ma tra le soluzioni più efficaci vi è senza dubbio il cibo.

Scopriamo quali sono gli alimenti antistress e amici della nostra salute.

1. Cioccolato fondente: ricco di antiossidanti, il cioccolato fondente aiuta a migliorare le capacità cerebrali ed è ottimo contro i radicali liberi. Aumenta, inoltre, i livelli di serotonina che ci aiuta a ridurre il senso di fatica e l'ansia

2. Avocado: un super frutto ricco di vitamina C e B, che ci aiutano a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nell'organismo

3. Mirtilli: efficaci contro ansia, stress e invecchiamento grazie alla vitamina C e agli antiossidanti

4. Mandorle e noci: come la maggior parte della frutta secca, anche mandorle e noci sono fonte di vitamina E molto efficace per il benessere della pelle e per il buonumore

5. Carboidrati: soprattutto quelli complessi, contenuti in pasta e pane meglio se integrali, contribuiscono ad aumentare i livelli di serotonina

6. Carote: combattono ansia e stress perché ricche di sali minerali, vitamine e flavonoidi

7. Salmone: in questo alimento sono gli Omega 3 che aiutano a ridurre i livelli di stress nel nostro organismo

8. Avena: riequilibra i livelli di serotonina, ossia il cosiddetto "ormone del buonumore", e aiuta a contrastare il cattivo umore

9. Asparagi: ricchi di acido folico, magnesio e potassio sono un grande alleato per il benessere del sistema nervoso

10. Patate: grazie al triptofano, le patate contribuiscono al nostro buonumore e hanno un effetto rilassante contro ansia e stress