Benefici e proprietà del cavolo nero e come usarlo in cucina

Il cavolo nero, conosciuto anche come kale, è una delle verdure tipiche della stagione fredda.

Ricco di vitamine, antiossidanti e sali minerali, il cavolo nero è un super food dalle enormi proprietà benefiche per il nostro organismo.

Scopriamo tutto su questo ortaggio e, soprattutto, come utilizzarlo in cucina.

Proprietà e valori nutrizionali del cavolo nero

Il cavolo nero si caratterizza per avere tantissime foglie arricciate e di colore verde scuro.

Fonte di vitamina A, C, E, K e di tutte le vitamine del gruppo B, il cavolo kale è un ortaggio completo dal punto di vista nutrizionale perché è ricco di antiossidanti, flavonoidi, protegge dalle malattie cardiovascolari e dai tumori.

Indicato anche per le donne in gravidanza, in quanto è un'importante fonte di acido folico; quest'ultimo fondamentale per la sintesi del Dna, per la produzione dei globuli rossi, e il corretto sviluppo del feto.​

Il cavolo nero è anche fonte di sali minerali, come ferro, zinco, calcio, magnesio, fosforo e potassio.

Indicato anche per chi segue una dieta ipocalorica, poiché ha un apporto calorico ridotto, circa 35 Kcal per 100 grammi.

Come usare il cavolo nero in cucina

Questo ortaggio è il protagonista indiscusso della ribollita, la zuppa della tradizione culinaria della Toscana; ma può essere utilizzato in tantissimi altri modi, come ad esempio in forno condito con olio e sale per ottenere delle golosissime chips di cavolo nero.

Un'altra alternativa è lessarlo in acqua calda e salata; una volta scolato può essere gustato semplicemente da solo con un po' di olio extravergine di oliva, oppure, accompagnato con dei legumi è il condimento perfetto per bruschette e crostini.

Il trucco in più: trattandosi di una verdura ricca di ferro, per assimilarlo in modo completo vi consigliamo di aggiungere il succo di mezzo limone.