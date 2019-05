Tutti i benefici del gelato

Il gelato oltre a essere uno dei dolci più sfiziosi e amati, è un vero e proprio toccasana per il benessere di corpo e mente.

Fresco, dolce e dissetante questo alimento riesce, con la sua semplicità, ad accontentare tutte le esigenze; c'è chi preferisce i gusti alla crema, come stracciatella e cioccolato, e chi predilige quelli alla frutta, perfetti soprattutto per contrastare il caldo estivo.

Spesso viene demonizzato, perché considerato un alimento grasso e pericoloso per la bilancia e l'indice glicemico; il segreto, però, sta nel non esagerare, in modo da potersi concedere di tanto in tanto un bel cono ricco e goloso.

Il gelato è buono, fa bene all'umore ma anche al nostro organismo perché è ricco di proprietà benefiche; scopriamole insieme!

Tutte le proprietà del gelato

Il gelato è ricco di zuccheri e grassi, ma fornisce anche tantissimi sali minerali e vitamine, come:

Vitamina A: indispensabile per proteggere la vista e la pelle dal sole

Calcio: indispensabile per contrastare l'osteoporosi, il gelato è ricco di calcio, 100 gr ne contiene circa 150 mg

Fosforo: dà energia alle cellule e aiuta il nostro corpo ad assimilare il calcio, fondamentale per il benessere delle ossa

Alla base di un buon gelato devono esserci solo ingredienti selezionati e di alta qualità, primo fra tutti il latte 100% italiano.

E gli intolleranti al lattosio? Niente paura perché da diversi anni stanno spopolando gelaterie adatte a intolleranti al lattosio, celiaci e vegani, dove oltre alla classica ricetta, è possibile optare per gelati a base di latte di riso o di soia, o ancora con latte delattossato.

Gli indirizzi di gusto a Foggia:

Maluì La CioccoGelateria in Via Guglielmo Oberdan, 34

Gelateria Gabrielino in Piazza Umberto Giordano, 65

Pasticceria Moffa in Via Giuseppe Mandara, 103

Pasticceria Gelateria Battaglini in Via Luigi Zuppetta, 18

Gelateria iCream in Corso Giuseppe Garibaldi, 11

Pasticceria Gelateria Monachese in Viale Ofanto, 199

Bar Pasticceria Gelateria Crilu in Via Silvio Pellico, 3