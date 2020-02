L'ananas fa dimagrire? Tutta la verità sul frutto brucia-grassi

Tante volte abbiamo sentito parlare delle proprietà dimagranti dell'ananas; ma è tutto vero? Questo frutto fa davvero dimagrire?

Falso, o meglio non del tutto vero. Sì, perché questo succoso e dolce frutto esotico è povero di calorie ed è molto ricco di acqua, di conseguenza è consigliato in una dieta ipocalorica, in quanto può favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso, ma non agisce sul dimagrimento.

L'ananas, originario dell’America Centrale, è altamente consumato anche in Europa perché ha un gusto e un sapore molto dolce; questo frutto è dissetante e contiene grandi quantità di bromelina, ossia una sostanza che facilita la digestione e la disintegrazione delle proteine.

Nello specifico la bromelina è un enzima che agisce sul fegato e sull’intestino, favorendo la digestione delle proteine ma, ovviamente, non significa che faccia dimagrire o che bruci i grassi.

In realtà l'ananas ha una grande azione diuretica, perché è ricco di acqua, in tal senso aiuta a sgonfiarsi, a eliminare i liquidi e la ritenzione idrica.

Ma quando è opportuno consumare l'ananas? L’ideale è a fine pasto poiché facilita la digestione; oppure, è un ottimo spuntino ipocalorico, solo 40 Kcal per 100 g, e ricco in fibre.

Inoltre, vi consigliamo di introdurre l'ananas nella vostra dieta perché ha grandi quantità di vitamine A e C, e sali minerali come calcio, fosforo, potassio e ferro, che favoriscono benessere e il corretto funzionamento di tutto l'organismo.

E' preferibile consumare l'ananas fresco ed evitare i prodotti in scatola, perché ricchi di zuccheri aggiunti; inoltre, è importante sapere che questo frutto può essere mangiato da tutti, fatta eccezione per chi soffre di gastrite e di ulcera.