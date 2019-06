I 5 alimenti che proteggono la pelle dal sole

In estate tutti siamo alla ricerca della tintarella perfetta, ma sfoggiare un'abbronzatura bella e dorata spesso si tramuta in un grande stress per la nostra pelle che viene sottoposta all'aggressività dei raggi solari.

Il primo passo per un'epidermide dorata e sana è applicare la crema solare costantemente, anche dopo il bagno in mare, e soprattutto sceglierla in base al proprio fototipo; per le pelli molto chiare e delicate, ad esempio, è consigliabile optare per un solare con SPF 50 o 30, mentre le pelli più scure e olivastre possono scegliere una crema con SPF 20 o 15.

L'importante è applicare la protezione su tutto il corpo, compreso il viso, ed evitare l'esposizione al sole durante le ore di punta, ossia dalle 11:00 alle 16:00.

Un altro modo per preparare l'epidermide al caldo e al sole estivo passa anche dalla tavola; come? Scegliendo alimenti freschi, di stagione, ricchi di vitamine, sali minerali, antiossidanti e Omega3. Scopriamoli insieme!

1. Carote

Le carote sono ricche di beta-carotene dalle importanti proprietà antiossidanti e fotoprotettive e, di conseguenza, potenziano l'effetto della melanina e contrastano l'insorgere dei radicali liberi causa dell'invecchiamento cellulare e cutaneo precoce.

2. Albicocche

Tra la frutta di stagione, le albicocche sono da prediligere perché ricche di carotenoidi, vitamina C, vitamina A, antiossidanti e potassio. Quest'ultimo fondamentale in caso di spossatezza e crampi muscolari.

3. Pomodori

I pomodori rossi e maturi sono ottimi alleati per l'abbronzatura, in quanto ricchi di licopene dalle proprietà antiossidanti e anti radicali liberi. In più, così come le albicocche contengono una buona percentuale di vitamina A, che svolge una funzione protettiva per l'epidermide.

4. Cacao

Il cacao è uno degli alimenti antiossidanti per eccellenza; consumare una piccola quantità di cacao, meglio se amaro e senza zuccheri aggiunti, aiuta a proteggere la pelle dall'aggressività dei raggi UVA e UVB.

5. Frutti rossi

I frutti rossi, come more, lamponi e mirtilli, sono un'ottima fonte di antociani, potenti antiossidanti. I frutti rossi proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi e dallo stress ossidativo causato dai raggi solari.