I 7 alimenti per contrastare la caduta dei capelli

La caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico, che interessa tutti. Hanno un ciclo di vita di circa tre anni, e quando cadono fanno posto a nuovi capelli.

Altri fattori che influiscono sono il cambio di stagione; infatti, soprattutto in estate e in autunno è possibile notare un incremento di questo fenomeno naturale.

Ma quando bisogna iniziare a preoccuparsi? Solitamente il fenomeno se di natura stagionale dura dalle 4 alle 6 settimane; quindi, se la caduta va oltre questo lasso di tempo è bene consultare uno specialista.

Ma da cosa dipende la perdita dei capelli? Le cause possono essere diverse, come:

stress

stanchezza

età

genetica

medicinali molto forti

carenza di vitamine e ferro

trattamenti per capelli troppo aggressivi

alimentazione sbagliata

sbalzi ormonali, come in menopausa o nel post parto

I cibi contro la caduta dei capelli

Per contrastare la caduta dei capelli la prima cosa da fare è seguire un'alimentazione sana, completa ed equilibrata. E' possibile assumere integratori di ferro e vitamina B, ma è fondamentale riuscire a mangiare bene.

Ecco i 7 cibi che ci aiutano a combattere la caduta dei capelli:

uova: ricche di omega 3 e 6, le uova contengono anche vitamina A, magnesio e selenio fondamentali per la crescita dei capelli

broccoli: ottima fonte di ferro, importante per ossigenare i tessuti; consumare i broccoli favorisce la crescita dei capelli

frutta secca: soprattutto le noci, che con gli omega 3 e lo zinco aiutano a rinforzare il cuoio capelluto

carne bianca: molto più magra e digeribile della carne rossa, è un'ottima fonte di proteine

pomodori: ricchi di sali minerali, vitamine, antiossidanti e licopene dall'azione protettiva e rinforzante per i capelli

carote: ricche di vitamina A e antiossidanti che agiscono contro i radicali liberi e il processo di invecchiamento cutaneo

spinaci: fonte principale di vitamine C e A, gli spinaci come molte altre verdure a foglia verde svolgono un'azione protettiva per i capelli