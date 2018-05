Zapponeta entra nella storia: per la prima volta è 'Bandiera blu'

Per la prima volta nella sua storia Zapponeta è bandiera blu. L'annuncio è stato dato ieri a Roma. 368 in tutto le spiagge che hanno superato lo scoglio dei 32 criteri della Foundation for Environmental Education (Fee).

Zapponeta Bandiera Blu: il commento del sindaco

"Ieri è stata una giornata storica per Zapponeta, che ha conquistato, per la prima volta nella storia, la bandiera blu. Siamo riusciti ad ottenere un riconoscimento epocale per il nostro paese. Con la bandiera blu, infatti, la nostra comunità fa un passo in avanti straordinario. Zapponeta, da oggi, entra a far parte di un circuito internazionale di rilevanza, che la riconosce come una località turistica balneare di eccellenza.

Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obbiettivo, e tutto questo in meno di due anni di Amministrazione. Prova che il lavoro e l’impegno costante di un’intera squadra politica pagano sempre. Questa è una notizia che ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Semplicemente emozionante. Stiamo incanalando il nostro paese nella giusta direzione, consegnandogli una grande opportunità. Sì, perché da oggi Zapponeta sarà anche turismo. Ora i nostri cittadini hanno davanti a sé una grande possibilità, quella di svilupparsi e sviluppare il nostro territorio anche sul versante turistico. Ce lo auspichiamo. Noi stiamo dando il massimo e i risultati sono all’ordine del giorno" così il sindaco Vincenzo D'Aloisio e l'amministrazione comunale.