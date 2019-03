Sgarbi show nel Foggiano, costretto a scavalcare la recinzione di Faragola (e la foto diventa virale)

E’ stato costretto a scavalcare la recinzione che preserva il cantiere di Faragola. Particolare avventura ieri per Vittorio Sgarbi, che ha dovuto far leva su tutta la sua atleticità per immergersi nella bellezza del sito di Ascoli Satriano. Le foto stanno facendo simpaticamente il giro del web.

Il noto critico d’arte sta per ottenere un incarico di consulente scientifico per la riqualificazione del Castello ducale della Città dei grifoni. L’accordo col sindaco Vincenzo Sarcone sarebbe ormai cosa fatta. Motivo per cui nell’ultima settimana è stato spesso ad Ascoli, visitandone le bellezze. Anche ieri. Quando, tuttavia, un imprevisto si è materializzato: l’impresa avrebbe consegnato le chiavi sbagliate. Sgarbi non si è perso d’animo e con qualche balzo ha scavalcato la recinzione. E con lui il primo cittadino. Ad accompagnare il critico d’arte anche l’ex assessore Giusy Sciarappa e l’editore foggiano Claudio Grenzi.