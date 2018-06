VIDEO | 300 sentinelle per intercettare la violenza sulle donne: è la chiave per 'Svoltare' in Capitanata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sentinella sarà colei o colui che, adeguatamente formato, avrà gli strumenti utili per intercettare la violenza, soprattutto quella non detta, intervenire, ed accompagnare la donna verso un percorso di recupero attraverso i centri antiviolenza. Successivamente, seconda fase, le borse lavoro: ben 22 per 55 donne che potranno così reinserirsi nel mondo del lavoro. La sudditanza economica resta infatti uno dei freni più grandi all’emersione della violenza.

300 sentinelle dunque (che possono essere medici, operatori caritas, insegnanti, parrocchie, associazioni femminile, chiunque voglia farsi recettore di disagio) e 22 borse lavoro. La formazione sarà a cura di Impegno Donna, di Viola Dauna e dell’Università di Foggia, e verrà realizzata in tre contesti territoriali: Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo. In quell’ambito, quello garganico per intenderci, si punterà maggiormente. Qui sono 20 le emersioni registratesi nell’ultimo anno, 5 nella città di San Giovanni Rotondo attraverso lo sportello Cav.