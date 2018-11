Contro la violenza sulle donne in campo i giovani foggiani del Rotaract Club: "Pronti ad aiutarvi"

“Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una piaga sempre attuale, che purtroppo interessa molte donne, giovani e meno giovani. Abbiamo deciso di avviare una vera campagna di sensibilizzazione per l’intero mese di novembre al fine contrastare questo atroce fenomeno, che vede purtroppo le donne ancora vittime dei loro carnefici, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno il ruolo di mariti, compagni, fidanzati, vicini di casa e amici" così il Presidente, Andrea Idea, continua spiegando l’iniziativa del mese di novembre del Rotaract Club.



“E’ importante specificare che quando si parla di violenza si fa riferimento non solo a quella fisica ma anche e soprattutto a quella psicologica, che queste persone attuano con minacce di ogni tipo, facendo leva sull’aspetto emotivo che li lega alla vittima. Vogliamo comunicare a tutte le donne che ogni minaccia di lesione, di morte o di qualsiasi altra forma, ogni offesa ricevuta, è sempre segno di vigliaccheria di persone, dalle quali è importante per prima cosa allontanarsi. Queste forme di violenza sono tutte riconosciute dal nostro ordinamento come penalmente rilevanti, così come il ricevere ossessivamente messaggi e telefonate, anche alle quali non segue alcuna risposta. Pertanto, non è necessario subire uno schiaffo, uno spintone o altro per essere tutelate. Chiunque volesse aiuto o avere delle informazioni a riguardo al fine di tutelarsi, da oggi può farlo anche contattando la nostra associazione attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, che per tutto il mese di novembre utilizzeremo per questa campagna di sensibilizzazione, oppure contattando il sottoscritto e tutti i soci del club tramite li stessi canali, o tramite il nostro indirizzo di posta elettronica rotaract.foggia2120@gmail.com. Provvederemo immediatamente a rispondervi, incontrarvi ed ascoltarvi.”



L’ iniziativa già partita, è sostenuta dal Rotary Foggia, il cui presidente, Angelo Corbo, si è detto entusiasta dello spirito di servizio dimostrato da questi ragazzi, segno tangibile di sensibilità e voglia di fare la differenza, nel pieno rispetto dei principi rotariani.



Conclude il Presidente, Andrea Idea: “La donna è ancora il pilastro della società civile fondata sulla famiglia, e merita sempre di essere rispettata e tutelata, e, soprattutto, di sorridere ed essere felice.”