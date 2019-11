Una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza a Foggia, Palmieri plaude: "Comune sicuramente favorevole"

"Accolgo con entusiasmo la proposta della Panchina Rossa di Rosa Cicolella, anche in qualità di ex componente della Commissione Pari Opportunità della regione Puglia negli anni della sua presidenza. Il piacere di un ritrovato impegno verso le donne che supera ogni appartenenza politica. Mi faccio interprete dell’intero consiglio comunale di Foggia che non può che essere favorevole ad una iniziativa che restituisce memoria e dignità alle donne del nostro territorio vittime di violenza". Così la consigliera comunale di Foggia, Annarita Palmieri, in relazione alla proposta lanciata questa mattina da Italia Viva.