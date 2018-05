Sfiora il jackpot del SuperEnalotto, ma si 'accontenta' del '5': colpo da 35mila euro a Foggia

Pochi euro messi in gioco e il Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma un premio di consolazione da 35mila euro grazie a un 5: è il colpo riuscito a due giocatori pugliesi, con le schedine vincenti, come riporta Agipronews, convalidate a Foggia (Bar Lorusso, Viale Ignazio D’Addedda 346) e Francavilla Fontana (in provincia di Brindisi, Edicola della Corte in Piazza Di Mitri).

Il Jackpot, nel frattempo, vola a 31,2 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Puglia il 6 non si vede dal 2014, con 26,7 milioni vinti a Bari.