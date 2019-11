Cinque cuccioli in cerca di una casa: le parrocchie di Vieste chiedono aiuto alla comunità

“Tutti a casa per Natale” è l'iniziativa della LNDC Vieste in collaborazione con le Parrocchie della città e facente parte delle azioni del progetto Zero cani in canile.

Ogni parrocchia con l'aiuto della propria comunità sarà "madrina di adozione" di uno degli ultimi cani rimasti in canile sanitario, che cercano casa. Durante la messa della domenica i sacerdoti presenteranno alla comunità il cane affidatogli dalla LNDC e che cerca casa; al termine della Messa, chi è interessato potrà conoscerlo personalmente, poiché sarà in parrocchia con i volontari. "Speriamo di riuscire a far fare a tutti loro il Natale a casa" afferma Nicoletta Pagano, Presidente LNDC Vieste.

Una iniziativa straordinaria dei parroci della città di Vieste, che hanno aderito con entusiasmo. Questi i parroci coinvolti: Don Gioacchino della Parrocchia Cattedrale che si occuperà dell'adozione di Zeus, Don Tonino della Parrocchia Gesù Buon Pastore che farà adottare Milo, Don Michele della Parrocchia San Giuseppe operaio che promuoverà Shirley, Don Celestino della parrocchia Santa Maria delle Grazie che si occuperà dell'adozione di Cleopatra, Don Angelo della Parrocchia Santissimo Sacramento che promuoverà Wonder.



Anche il Vescovo della Diocesi Padre Francesco Moscone ha dimostrato da subito una grande sensibilità verso gli animali, esprimendosi pubblicamente contro la mattanza degli agnelli a Pasqua. A Vieste anche le Chiese sono Animal friendly.