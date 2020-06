Lidi e spiagge libere accessibili ai cani: Vieste capitale italiana del turismo 'animal friendly' anche per il 2020

Vieste risulta essere tra le mete preferite degli italiani per il turismo animal friendly anche per la stagione 2020. È infatti, tra le poche località del sud senza randagi grazie al progetto Zero Cani in canile e questo per il turismo animal friendly è un requisito fondamentale.

Sono circa 60 i lidi che accettano animali, in quasi la totalità delle spiagge libere è possibile accedere col proprio cane, passeggiare e fare il bagno. La balneazione animale è possibile sempre nelle spiagge libere ad eccezione della fascia oraria 10-13 e 16-18, ovvero gli orari di massima affluenza della gente in acqua.

Per quanto riguarda l'orario della balneazione nei lidi ogni gestore avrà autonomia e potrà anche non mettere limiti. Al fine di tutelare anche chi non ama condividere la spiaggia con animali saranno riservati alcuni tratti di spiaggia libera a chi non ha animali. Col proprio animale è possibile fare escursioni anche alle grotte marine, alle Isole Tremiti, musei e siti archeologici. Gli animali sono accettati in ristoranti, negozi, strutture turistiche. Ci sono strutture turistiche molto attrezzate per gli animali, con piscina, aree dog, dog sitter e animazione per gli animali. "Invitiamo chi deve prenotare la propria vacanza a Vieste - afferma la Lega del cane Vieste - ad accertare se il lido della struttura dove si intende prenotare, li accetti o meno, in quanto, abbiamo riscontrato che alcune strutture turistiche, pur ospitando animali hanno convenzione con lidi che non li accettano. Ovviamente non possiamo considerare queste strutture animal friendly in quanto diventa penalizzante per gli ospiti con cane non poter usufruire di un servizio spesso incluso nel prezzo. Né è concepibile che chi va in vacanza col cane lo lasci in struttura tutto il giorno".