I volontari LNDC di Vieste premiati a Gubbio: il progetto ‘Zero cani in canile’ miglior pratica di lotta al randagismo

Premiati al "Gubbio Dog Friend" nella Sala Trecentesca del comune di Gubbio i volontari LNDC di Vieste per il progetto "Zero cani in canile" che é stata ritenuta la pratica più efficace di lotta al randagismo in Italia.

A ritirare il Premio insieme all'ideatrice Francesca Toto, Alfonso Rucci della polizia Municipale e rappresentate della task force delle Forze dell'ordine del Comune di Vieste. Tra i premiati oltre a Marco Strano, criminologo e Fabrizio Caira, Unità cinofila dei VV.FF., anche Giorgio Panariello che ha avuto parole di apprezzamento per il progetto che si sta diffondendo in tutta Italia ed ha realizzato un video in cui si impegna a favorirne la diffusione. Per Pasqua il progetto sarà presentato in Sicilia, dove il randagismo è una grande piaga.