Forbes incorona Vieste: la perla del Gargano copertina delle meraviglie di Puglia

Forbes, nota rivista statunitense di economia e finanza, incorona la Puglia e in copertina piazza Vieste, la perla del Gargano, dove, confida Domenic Petrino all'articolista Catherine Sabino, "troverai spettacolari spiagge di sabbia. Vieste è una città costiera meravigliosa da visitare".

Il direttore dello sviluppo del business di Select Italy, una società di viaggi boutique specializzata in itinerari personalizzati. "Vale anche la pena di visitare le idilliache Isole Tremiti al largo della costa settentrionale del Gargano, con coste incontaminate e acque limpide e verdi. "Per lo più italiani vanno qui", dice Petrino. "È un paradiso per lo snorkeling". Petrino consiglia anche Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, Lecce, Otranto e Santa Maria di Leuca.