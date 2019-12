Ultima chiamata a Vieste per chi ha un cane, torna il 'Microchip Day' ed è gratuito: da gennaio controlli serrati e sanzioni

Il 29 dicembre l'Assessorato alla Tutela e Benessere Animale del Comune di Vieste in collaborazione con ASL e LNDC Vieste organizza il 3° Microchip day. Dalle ore 8,30 alle 13,00, presso la casa di Babbo Natale, sarà possibile per i residenti microchippare gratuitamente il proprio cane. E' sufficiente presentarsi portando con sè 3 copie del documento di identità dell' intestatario e ovviamente il cane. Questa sarà l'ultima possibilità che si ha di regolarizzare il proprio animale gratuitamente in quanto da gennaio partiranno controlli serrati e minuziosi su tutto il territorio, con particolare attenzione per le zone rurali. Per l'occasione il Nucleo Tutela e Benessere animale della Polizia Locale sarà presente il 29 anche per raccogliere segnalazioni di cani ritrovati e che hanno diritto ai sensi della LR. 12/95 alla sterilizzazione gratuita oltre che al chip. Si invita a segnalarli per evitare sanzioni.

Per ordinanza comunale le cucciolate vanno dichiarate entro 5 giorni dalla nascita presso il Comando di Polizia Locale; non farlo implica una sanzione da 25 a 500 euro a cucciolo. Dalla Polizia locale invitano "a non far nascere cuccioli e sterilizzare i vostri cani. Rispettare le leggi è un obbligo ma anche una scelta di convenienza".