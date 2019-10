La leggenda di "Cristalda e Pizzomunno" diventa una brochure da colorare: l'idea per le scuole di Vieste di Marco Baj

Vieste. Conoscere sin da bambini la leggenda di “Cristalda e Pizzomunno”, il mito dei due giovani innamorati reso celebre dal brano del cantautore italiano Max Gazzè. Come? Attraverso una originale brochure tutta da colorare che sarà distribuita nelle scuole. L’idea è dell’artista viestano Marco Baj, che così lo annuncia su Facebook: “Un ringraziamento all'assessore alla cultura Starace, al sindaco Nobiletti, al dirigente scolastico Loconte e all'associazione ‘Seconda stella a destra’ per aver creduto nell'idea e averla sostenuta. Le brochure sono state distribuite nelle scuole primarie di Vieste. I bimbi avranno modo di colorarle e di scoprire pagina per pagina, di rileggere la leggenda dei due innamorati e infine risolvere un labirinto con trappole e insidie. Buon inizio!”.