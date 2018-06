Videosorveglianza: il comune di Carapelle si candida per i finanziamenti

In soli dieci giorni dalla proclamazione, la nuova amministrazione comunale di Carapelle, guidata dal sindaco Umberto Di Michele, ha centrato un obiettivo importantissimo per la cittadina dei Cinque Reali Siti.

Carapelle infatti è riuscita entro i termini prefissati a far richiesta di ammissione ai finanziamenti per la videosorveglianza, come da decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città). I patti tra il prefetto ed i sindaci prevedono l’individuazione di mezzi preposti alla sicurezza urbana e Carapelle ha risposto con puntualità ed ha colto al volo questa grande opportunità con un giorno d’anticipo rispetto al termine fissato dalla prefettura.

In caso di intercettazione dei finanziamenti, la videosorveglianza potrebbe riguardare gli accessi alla città ed alcuni punti strategici, soprattutto quelli già oggetto di vandalismo come l’auditorium comunale e gli impianti sportivi.

“La videosorveglianza sarebbe una grande vittoria per Carapelle, che per troppi anni – ha detto il primo cittadino Umberto Di Michele – è rimasta in balìa di vandali ed ineducati. Siamo sicuri che gli impianti di videosorveglianza rappresenterebbero un ottimo deterrente per gli atti di inciviltà ed i reati più comuni. Quel che è certo è che a questo intervento dell’amministrazione comunale – ha concluso Di Michele – debba seguire un comportamento integerrimo dei carapellesi, che dovrebbero collaborare nella vigilanza dei beni comuni. Noi siamo fiduciosinell’intercettazione del finanziamento, che significherebbe un radicale miglioramento della sicurezza nel paese”.