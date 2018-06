VIDEO | Dall’UniFg alla ‘corte’ del prof. Griffin: i “magnifici 15” alla volta di Canterbury

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sono quindici, cinque studenti e dieci studentesse, tutte matricole eccellenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie biomolecolari dell’ateneo dauno. E sono in procinto di partire per l’Inghilterra, a Canterbury, dove frequenteranno - gratuitamente - una delle più prestigiose summer school in materia, presso la Kent University. I “magnifici 15”, selezionati sulla base del rendimento del primo semestre di esami, avranno la possibilità di studiare in madrelingua con il prof. Darren Griffin, scienziato e genetista tra i più apprezzati al mondo. Due le materie di studio, “Biologia molecolare” e “Tecniche di fecondazione assistita”, in una full immersion di due settimane in uno dei campus più attrezzati per le Bioscienze.

Si tratta di una straordinaria opportunità a cui gli studenti dell’Università di Foggia (unica in Italia ad offrire gratuitamente questa opportunità) possono accedere grazie alla vocazione internazionale del corso di laurea. Le spese della summer school sono totalmente a carico dell’Università di Foggia, che a sua volta si avvarrà di risorse derivanti da progettualità e bandi aggiudicati al Settore Relazioni Internazionali dell’Ateneo. IL VIDEO

LE 15 MATRICOLE | Ansia ed emozione, tra le matricole selezionate a partire: si tratta di Miriam Pia Penza, Oriana Di Domenico, Mirko Tamma, Irene Catalano, Michela Rosiello, Chiara Di Iorio, Myriam Magnatta, Iman El Ouardi, Adele Pia Biasco, Nicola Curci, Francesca De Vita, Christian Famiglietti, Andrea Guastamacchio, Maria Incoronata Trecca e Paolina Di Biase.