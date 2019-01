VIDEO | Oltre le fiamme, a teatro suggestiva 'performance immersiva' su Faragola: "Nessuno di noi dimentichi questo scempio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quattro pareti bianche pronte ad ‘animarsi’ proiettando tutt’intorno la bellezza della ‘Cenatio’ di Villa Faragola, il sito archeologico di Ascoli Satriano, distrutto da un incendio nella notte tra il 6 ed il 7 settembre del 2017. Il palcoscenico del Teatro Giordano si trasforma, quindi, in una ‘scatola’, per accogliere il pubblico dello spettacolo ‘Faragola - il figlio di mio figlio’, performance immersiva per gruppi di 30 spettatori per volta.

Un evento multisensoriale e multidisciplinare organizzato e prodotto dalla Fondazione Apulia felix e Avl Tek, in scena ieri e oggi a Foggia per racconta l’importanza della memoria: sul palco, la voce dell’attore pugliese Paolo Sassanelli dà vita al testo di Christian di Furia, un’accorata denuncia di ciò che è andato perso. Lo spettacolo è nato da un’idea della regista e scenografa Michela Casiere, talento per anni al fianco del Maestro Dario Fo, e del sound&visual engineer Andrea Pontone, che hanno dato vita ad una performance altamente tecnologica, ma allo stesso tempo coinvolgente, col pubblico disposto sul palcoscenico come sia parte integrante della performance stessa.

A patrocinare l’evento il Comune di Foggia e l’Assessorato alla Cultura. Musiche inedite di Antonio Perruggino, Aurelio Santoro, Marco Maruotti, Nicola D’Auria, Angelo de Cosimo, visual Raffaele Fiorella, costumista Vize Ruffo. A traghettare il pubblico sulla scena Roberto Galano e Maggie Salice, attori del Teatro dei Limoni, con i ballerini Antonio, Mariarosaria Ciarciello, Claudia Di Napoli e Francesca De Simone, coreografo Alberto Curci. Lo spettacolo, andrà in scena anche oggi: ingresso con obbligo di prenotazione (info: 339.7556848) con quattro repliche previste alle 19.30, 20.30, 21.30, 22.30. Durata della performance 30 minuti | IL VIDEO