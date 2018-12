San Gennaro va a Foggia? I napoletani si oppongono: "Non toccatecelo!"

E se San Gennaro salutasse i napoletani per "trasferirsi" a Foggia? E' la provocazione lanciata da Renzo Arbore, con il lancio - pare - del suo prossimo programma tv in casa Rai, "Guarda, Stupisci", con l'amico di sempre Nino Frassica e Andrea Delogu.

La reazione dei napoletani, interrogati sul punto nei quartiere più veraci della città partenopea, è netta e non ammette alcun 'braccio di ferro': "San Gennaro non si tocca!". Arbore gioca sulla rivalità tra le due città - Foggia e Napoli - e sull'ambiguità che ha sempre contraddistinto la sua carriera: nato a Foggia, città che non ha mai rinnegato, ma amante della cultura e della musica napoletana, dimensione artistica nella quale ha raggiunto i maggiori successi. Cosa ne penseranno i foggiani?