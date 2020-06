Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Foggia fa spazio ai ciclisti: a spasso per la città lungo la pista blu dedicata alle due ruote

In sella alla due-ruote per 'testare' la nuova pista ciclabile di Foggia. Il percorso 'a presa diretta' inizia proprio dal dibattuto tratto di Corso Roma, dove molti residenti lamentano il restringimento di carreggiata e la perdita di numerosi stalli per parcheggio | IL VIDEO