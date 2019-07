VIDEO | NicoForza, il giovane youtuber tifosissimo del Foggia a Mihalovic: “Forza, combattiamo insieme la leucemia"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Dopo la pausa per l’esame di terza media (superato brillantemente, ndr), ho ripreso le terapie e domani tornerò in ospedale”, spiega davanti alla camera NicoForza, dimostrando tutta la sua forza e la sua maturità. “Tra sei giorni, il 20 luglio, sarà giusto un anno dal ricovero in urgenza in ospedale, dove scoprii di avere la leucemia. Da quel giorno è cambiato tutto. Vedendo i primi video ho capito quanta strada ho fatto e quanta forza ci sto mettendo”.

“Ieri ho saputo che anche Sinisa Mihalovic, l'allenatore del Bologna, sta per giocare la partita per la vita. Per questo mi rivolgo a lui: io ho deciso di affrontare con ferocia e aggressività la malattia per uscirne vincente. E ho capito che avere attorno persone che ti danno amore nei momenti è vitale. Sinisa, dalle parole lette ieri ho visto che hai già guardato in faccia la realtà e hai voglia di combattere. Mantieni viva questa mentalità: io sto giocando la mia partita, dura più di 90 minuti, ma sono in vantaggio. Pensiamo adesso a portare insieme a casa i risultati” | VIDEO