VIDEO | Michele Placido commuove l'Italia: la poesia a mamma Maria, scomparsa da poco: "Dormi madre mia amata"

L'attore foggiano a ruota libera sul suo rapporto con la Puglia - con la natìa Ascoli Satriano in particolare - e con la notorietà; poi si commuove nel ricordo della madre, vero caposaldo della sua numerosa famiglia d'origine con 8 figli - 5 maschi e 3 femmine - cresciuti con amore e sacrificio da mamma Maria, rimasta vedova a soli 40 anni e venuta a mancare poche settimane fa.

Placido ripercorre gli ultimi giorni di vita della madre: "E' andata via da poco, ma ancora l'abbiamo presente e viva nei ricordi che condivido con i miei fratelli e sorelle". Nei suoi ultimi tre mesi di vita, confessa Placido, gli è stato sempre accanto. "Quando mi hanno detto che le restavano pochi giorni, io recitavo a Padova. Ogni sera dopo lo spettacolo partivo per San Giovanni Rotondo, dove era ricoverata dopo un ictus che l'aveva bloccata. Poi ripartivo per Padova". Così fino al suo ultimo giorno, quando tutti riuniti attorno al suo letto, con i suoi fratelli e sorelle, le hanno dedicato una tenera poesia | IL VIDEO