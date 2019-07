VIDEO | Interdittiva antimafia per 'MondoService', Metta rassicura i lavoratori: "Non perderete un solo posto di lavoro"

"Non dovete perdere nè un'ora, nè un posto di lavoro. Le società che sostituiranno nei servizi la 'MondoService' devono impegnare in servizio tutti voi alle stesse e identiche condizioni. Noi non siamo mafiosi, siamo persone per bene. E il vostro comportamento, anche di fronte a provocazioni deve essere il più corretto e responsabile possibile". Così il sindaco di Cerignola, Franco Metta, durante l'incontro che lo stesso ha tenuto con i lavoratori della cooperativa sociale MondoService, vincitrice di una gara d'appalto 18 mesi fa per i servizi di affissioni e manutenzione del verde, e oggi destinataria di una interdittiva antimafia dalla Prefettura di Foggia che costringe l'Amministrazione comunale a cessare ogni tipo di rapporto lavorativo | IL VIDEO