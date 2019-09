VIDEO | Foggia c'è e si fa sentire, 1000 'Greta' cantano e saltellano per un mondo migliore: "Scendi giù, manifesta pure tu"

Tutto il mondo in piazza per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. A Foggia circa 1000 studenti, secondo la Digos, hanno partecipato alla manifestazione 'Fridays for future', raccogliendo la sfida di Greta Thunberg. Canti, cori, balli, tanta energia e colori da piazzale Italia a piazza XX Settembre