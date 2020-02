Cani guida, 50mila euro per la scuola di addestramento 'Lions': preparerà gli 'angeli custodi' per i non-vedenti in lista di attesa

Anche in Puglia ci sono centinaia di persone non vedenti in lista d’attesa per ricevere un cane da guida, che ha un costo di 13mila euro dalla nascita all’assegnazione e che dunque, senza l’intervento dei Lions e del Consiglio Regionale di Puglia, difficilmente sarebbe accessibile a tutti, Fino ad oggi, il centro addestramento Lions di Limbiate ha consegnato gratuitamente in tutta Italia ben 2.148 cani.