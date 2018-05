VIDEO | Senza soldi il dormitorio dei bisognosi non ce la fa. Padre Martella ai foggiani: "Aiutateci!"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Di chiudere il dormitorio della chiesa di Sant'Alfonso De Liguori, al Rione Candelaro, padre Luigi Martella non ne vuole sapere. "Chiudere ci squarcerebbe il cuore", spiega. La struttura, che al momento conta il 'tutto esaurito', con 30 posti letto su 30 occupati, è diventata - in 14 anni di attività - un punto di riferimento per i senzatetto di Foggia e per quanti vivono in condizioni di estrema indigenza. La convenzione con il Comune di Foggia, che garantiva un sostegno per le spese vive della struttura, però, è scaduta lo scorso 15 gennaio. E, in attesa dell'auspicato rinnovo, il parroco si ingegna come può per reperire fondi: tra le iniziative in cantiere, uno spettacolo musicale in programma il prossimo 27 maggio, al Teatro Giordano di Foggia; il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla struttura. IL VIDEO