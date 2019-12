Entra in servizio l'ambulanza veterinaria: Orta Nova pioniera in Capitanata per il soccorso degli animali

Entra in servizio l'ambulanza veterinaria, ad Orta Nova. E' la prima in Capitanata e garantisce, su base volontaria, il soccorso o il trasporto di un animale ferito. A bordo c'è tutto il necessario per intervenire: ossigeno, kit di medicheria e pronto soccorso, monitor multiparamentro.

Il progetto è promosso dalla sezione di Orta Nova delle Guardie Ambientali d’Italia, i cui volontari provvederanno al trasporto dell’animale presso i medici veterinari disponibili. "Il servizio si rivolge ai privati (che possono contattare il servizio telefonicamente) e agli enti pubblici (responsabili della salute dei randagi)", spiega Domenico Sgaramella, presidente Guardie Ambientali d'Italia.

L'ambulanza veterinaria è chiamata ad intervenire per il soccorso di animali cosiddetti da compagnia (cani, gatti, furetti, conigli...). Nessuna tariffa per i privati, "ma è richiesto un contributo volontario. Il servizio - precisa Sgaramella - è gratuito e su base volontaria. Ma chiediamo un contributo per sostenere le spese vive dell'ambulanza" | VIDEO