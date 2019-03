L’Associazione “Una Rosa per un sorriso” inaugura lo sportello ascolto a Vico del Gargano

Inaugurazione in programma domenica 10 marzo presso i locali comunali della scuola media “Manicone-Fiorentino” sito in via Papa Giovanni XXIII, 43. Da anni impegnata in tutto il Gargano, a sensibilizzare sulle tematiche di genere, l’inclusione sociale, e assistenza alle vittime di violenza e ai loro figli, l’Associazione “Una Rosa per un Sorriso” aggiunge un ulteriore sostegno alle donne in difficoltà con l’apertura dello sportello