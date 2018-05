Juri Galasso: “Pieno sostegno al sindaco di Torremaggiore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Quanto denunciato dal sindaco di Torremaggiore è la punta di un iceberg che vede la viabilità provinciale in crisi profonda”. A dichiararlo Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia che esprime pieno sostegno a “Pasquale Monteleone”.

“Le condizioni di impraticabilità e pericolosità delle arterie provinciali 12 e 13 - in particolare nei tratti a partire rispettivamente dal centro abitato per Lucera e per Foggia - sono tali da paralizzare la normale viabilità lungo due strade di valenza strategica per la viabilità provinciale. Sono anni che - come Uil e FenealUil - denunciamo la mancanza di un piano complessivo di manutenzione e di messa in sicurezza e a chiedere a gran voce l’istituzione di una governance territoriale. Siamo consapevoli dei limiti di manovra di un ente - la Provincia - mutilato e depotenziato dalle riforme e dai tagli ai trasferimenti statali. Ma siamo anche consapevoli che occorre superare la paralisi istituzionali e alzare la voce in tutte le sedi decisionali”, conclude il segretario generale FenealUil Foggia.