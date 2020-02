"Il Comune si è svegliato": la via Francigena passerà da Foggia (che era stata esclusa). Del Giudice: "Nessun progetto".

Si apre uno spiraglio per Foggia, la città capoluogo clamorosamente esclusa dal tracciato pugliese della via Francigena, nonostante esistano alcune immagini che certificano la sua presenza negli itinerari storici delle vie romee che in particolare dalla Francia si spingevano fino ai porti della Puglia dove i pellegrini si imbarcavano per la Terrasanta.

La storia parla per lei, eppure già a parire dall'avvio dell'iter della mappatura delle zone interessate approvata con delibera della Giunta Regionale del Governo Vendola (che aveva aderito all’Associazione Europea delle Vie Francigene, con DGR n. 1333 del 15.06.2011), della città capoluogo della Capitanata non vi era traccia.

Era il 2013. Sei anni dopo, il 4 aprile 2019 la beffa. La Regione Puglia approva il documento definitivo. Foggia non c'è, è l'unico capoluogo delle sei province pugliesi a restare fuori. Non vi è traccia in nessuna delle tre direttrici della Capitanata: la via Traiana, via Michaelica e via Litoranea.

Dopo mesi di polemiche, finalmente ieri - su indicazione della terza commissione 'Ambiente e Territorio' l'argomento è stato affrontato nel corso dell'incontro 'La via Francigena del Sud ed i cammini tematici - idee e proposte per il territorio'.

Sulla sua esclusione, ai microfoni di FoggiaToday, Michele Del Giudice, referente del comitato regionale dei Cammini, ha dichiarato che Foggia non ha mai presentato nessun progetto: "Deve necessariamente essere inglobata nei cammini e soprattutto nella via Francigena, io sto tentando di colloquiare, di discutere con le istituzioni foggiane penso dal 2007/2008, da allora non sono mai stato capace di contattare qualcuno dell'amministrazione di Foggia, adesso finalmente c'è questa possibilità, il Comune si è svegliato, di conseguenza si può parlare di via Francigena che passa da Foggia".

A onor del vero, Foggia era stata esclusa dal tracciato approvato con deliberazione della Regione Puglia del 4 aprile 2019.

Il percorso principale

Direttrice Via Traiana: Faeto - Celle San Vito - Castelluccio Valmaggiore (agro) - Troia - Orsara di Puglia (agro) - Castelluccio dei Sauri - Ascoli Satriano (agro) - Ordona - Orta Nova (agro) - Stornarella - Stornara - Cerignola - Canosa - Andria - Trani (agro) - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Bitonto - Bari - Mola di Bari - Polignano a Mare - Monopoli - Fasano (agro) - Ostuni - Carovigno (agro) - Brindisi - San Pietro Vernotico (agro) - Torchiarolo - Surbo - Lecce - Lizzanello (agro) - Vernole - Melendugno (agro) - Calimera (agro) - Martano (agro) - Carpignano Salentino - Cannole - Palmariggi - Giugianello (agro) - Giurdignano - Otranto - Uggiano La Chiesa - Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme (fraz. Vitigliano) - Ortelle (fraz. Vignacastrisi) - Diso (fraz. Marittima) - Andrano (agro) - Tricase - Tiggiano - Corsane - Alessano (agro) - Gagliano del Capo - Castrignano del Capo (fraz. Leuca).

Direttrice Via Michaelica: Troia - Lucera - San Severo - Apricena (agro) - San Marco in Lamis - San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo

Direttrice Via Litoranea: Manfredonia - Zapponeta - Margherita di Savoia - Barletta - Trani - Bisceglie - Molfetta - Giovinazzo - Bar.

Le varianti 'Terre della Francigena"

Via Francigena - Connessione con la Via Francigena della Basilicata: Ordona - Ascoli Satriano - Candela - Rocchetta Sant'Antonio (agro);

Via Francigena - Connessione con la Via Francigena del Molise: Celenza Valfortore (agro) - San Marco la Catola - Volturara Appula (agro) - Motta Montecorvino - Volturino (agro) - Alberona (agro) - Biccari (agro) - Lucera

Via Leucadense: Lecce - Cavallino (agro) - San Donato di Lecce - Sternatia - Zollino - Soleto - Galatina - Sogliano Cavour - Cutrofiano - Supersano (agro) - Ruffano - Specchia - Alessano - Salve (fraz. Ruggiano) - Mordano di Leuca (agro) - Patù - Castrignano del Capo; −

Via Sallentina: Taranto - San Giorgio Jonico - Carosino - Monteparano - Fragagnano - Sava - Manduria - Avetrana - Salice Salentino (agro) - Veglie (agro) - Porto Cesareo - Nardò - Galatone (agro) - Sannicola Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-5-2019 35557 (agro) - Alezio - Matino (agro) - Taviano - Racale - Ugento - Acquarica del capo (agro) - Presicce (agro) - Salve - Morciano di Leuca - Patù - Castrignano del Capo (fraz. Leuca).

Ieri la svolta. Foggia prova a riprendersi il maltolto, la storia. Che non si può escludere o cancellare.