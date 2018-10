Un piccolo gesto per grandi sorrisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 10 Ottobre il Leo Club Foggia “Umberto Giordano” è tornato attivo sul territorio Foggiano con un’iniziativa che ben incarna i principi dell’umiltà e del servizio propri del Lionismo. Dopo un periodo di raccolta interna, infatti, i soci e alcuni amici che da sempre collaborano con il club hanno donato del materiale usato, comprendente indumenti, scarpe, accessori e materiale didattico, all’associazione 'Serenity Life': quest’ultima, grazie alle sue attività, rappresenta una grande risorsa e un vero e proprio “raccoglitore” di opportunità e soluzioni per tutti coloro che hanno bisogno di supporto e/o desiderano integrarsi nella comunità cittadina di Foggia.

I soci del club foggiano, attraverso questo piccolo gesto, hanno dimostrato ancora una volta l’impegno e la sensibilità non solo nei confronti dei Progetti Distrettuali e Nazionali ma anche in quelli delle necessità territoriali. L’entusiasmo scaturito da tale collaborazione in entrambe le associazioni ha sicuramente gettato le basi per il futuro rinnovo di questa iniziativa.