Sangue e omicidi di mafia sul Gargano: 'Ultimi' riparte da Macchia con il 'Presidio Gargano Giovani'

Dopo l'omicidio del 45enne Pasquale Ricucci, noto esponente della criminalità di Monte Sant'Angelo, si è riunito a Macchia il neonato comitato provinciale dell’associazione 'Ultimi' di Don Aniello Manganiello, per dare testimonianza alla comunità Gargano della voglia di riscatto, dopo l’omicidio di lunedì scorso, giudicato un messaggio mafioso rivolto a tutta la comunità.

Per questo, l’associazione ha deciso di aprire uno sportello 'Presidio Gargano Giovani di Ultimi', presso la Parrocchia San Pio, a Manfredonia, in Viale Europa. "Un sentiero che si inerpica e invita a scoprire uno dei più bei posti della nostra, non da tutti, amata montagna. Terra di santi e di briganti, antitesi in quotidiano scontro, ed in mezzo una società incapace di ribellarsi", spiega il vice presidente nazionale di Ultimi, Pietro Paolo Mascione.

"Si uccidono carabinieri, si depredano attività che ancora, nonostante tutto, cercano di dare un saggio di normalità a paesi in agonia, bombe che irrompono nelle notti ed ancora odore di piombo fuso e sangue. Oggi Macchia, anticamera di Monte Sant'Angelo, lì per dare fiato ad una comunità colpita da un altro omicidio, per essere spalla di Alfredo, giovane sacerdote napoletano, che, in quel cielo plumbeo di eventi, riesce sempre a trovare il sole della speranza, puntando tutto sui ragazzi. Una terra aspra e corrotta, grigia. Una terra regale che dovrebbe profumare di antiche tradizioni, di amore e di accoglienza, di benessere. Di legalità".