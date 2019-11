UILTUCS, iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulla donna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà il 25 novembre alle 16.30, presso la sala conferenze “Potito Cornacchio” della UIL Foggia (via Fiume 38c), l’iniziativa organizzata dalla Uiltucs Foggia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Interverranno Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia, Patrizia Dell’Anno, Coordinatrice Provinciale Uiltucs e responsabile Pari Opportunità UIL FOGGIA, Roberta Pagliara, legale Uiltucs e Adoc, Elena Cannone, Coordinatrice Regionale P.O. UILTUCS. “Un momento di riflessione per consolidare un percorso che stiamo portando avanti da circa un anno sui temi del femminicidio, della disparità di genere e salariale. Infatti sia la parita di genere che la violenza contro le donne viaggiano insieme e se vogliamo cambiare davvero le cose e arrestare il vergognoso conto dei femminicidi dobbiamo partire dalla cultura: lottando contro gli stereotopi di genere fin da piccolissimi, lottare contro le discriminazioni fuori e dentro i luoghi di lavoro,lottare contro il sessismo,manifesto o latente che sia. Questi sono momenti di incontro e confronto importanti soprattutto è un segnale che la UILTUCS tratta il tema della parità come priorità. Grazie a questo importante momento di confronto,scambio e proposta possiamo mettere a sistema tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni sia a livello nazionale sia nei territori e nelle categorie per rilanciare il nostro impegno perchè in tutta la contrattazione sia inserita e considerata sempre di piu la prospettiva di genere per i mesi e gli anni futuri. Quindi, la collaborazione e il lavoro di tutte e di tutti è indispensabile, spiega Patrizia Dell’Anno.