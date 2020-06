Un progetto "artistico" per incentivare il turismo a Roseto Valfortore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nell’ambito delle manifestazioni estive, considerate le limitazioni e le difficoltà di organizzare eventi sulla scia degli anni scorsi date le problematiche legate al Covid, l’amministrazione comunale di Roseto Valfortore ha deciso di realizzerare un progetto artistico che coinvolgerà l’intera comunità e che racchiude il raggiungimento di quattro obiettivi: abbattimento della percentuale di rifiuto indifferenziato; riciclo materiale di risulta; abbellimento di muri di contenimento; sensibilizzazione ai temi ambientali e di discriminazione razziale e di genere.

A tale scopo si chiede ai cittadini di recuperare e consegnare al comune presso il deposito comunale, sito ai paduli, materiale in ceramica e/o terracotta ( parti di piatti, tazze,vasi, piastrelle, pavimenti e altro) che diversamente sarebbe finito nell’indifferenziato. Con questi materiali, adulti e bambini (dai 6 ai 13 anni), residenti e non, potranno realizzare mosaici a tema sui muri di contenimento allo scopo di abbellirli mettendo in palio premi divisi per categorie.

Tali premi non saranno in denaro, ma in buoni spendibili sul territorio comunale presso le strutture ricettive, di ristorazione e ricreative al fine di incentivare l'economia locale, considerate le difficoltà, degli operatori economici, legate alla pandemia, su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei piccoli borghi. La commissione giudicatrice sarà composta da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Un motivo in più per venire a trascorrere le vacanze a Roseto Valfortore, uno dei Borghi più belli d'Italia.

