A Troia il sindaco risponde su whatsapp: al via il servizio di messaggistica istantanea col Comune

Un servizio di messaggistica istantanea per dialogare con il sindaco della propria città. E' quello che partirà domani, 15 maggio, a Troia, sui Monti Dauni, per volontà del sindaco Leonardo Cavalieri. Ogni martedì, dalle 16.00 alle 18.00, sarà quindi possibile dialogare, tramite Whatsapp (al numero 333.4329034), con il primo cittadino per ridurre le distanze tra cittadinanza e amministrazione, soprattutto per quanti non possono recarsi direttamente alla Casa Comunale.

Il servizio si affiancherà agli incontri con la cittadinanza presso il Comune. "Il dialogo ed il costante confronto con la cittadinanza è da sempre quello che contraddistingue il mio mandato" riferisce il sindaco Cavalieri. "Sin dall'insediamento, abbiamo fortemente voluto incontri pubblici con i miei concittadini per garantire la loro partecipazione attorno ai temi più importanti del nostro paese (viabilità, sicurezza, eventi, eccetera). Credo che poter permettere virtualmente un dialogo tramite Whatsapp anche a chi non ha modo di venire in Comune, per svariati motivi, per incontrarmi di persona sia ulteriore segno di tale manifesta volontà. Stare al passo coi tempi, utilizzando una tecnologia di messaggistica istantanea per ascoltare i miei concittadini, permetterà di ridurre ulteriormente le distanze tra cittadinanza e amministrazione, per evidenziare con maggiore forza quel senso di appartenenza della cosa pubblica che, accompagnato alle decisioni dell'organo politico, innesca virtuosismi e dinamiche positive nel tessuto cittadino".