Troia ha il suo centro cottura comunale: inaugurata la struttura che fornirà pasti a mense scolastiche e sociali

Un grande abbraccio di folla per festeggiare assieme l’inaugurazione del Centro Cottura comunale di Troia. Dal prossimo lunedì 22 ottobre tutti i pasti dei ragazzi delle scuole troiane saranno preparati nel Centro Cottura appena inaugurato.

“È per me un momento di gioia e grande emozione” ha riferito il sindaco Cavalieri “un traguardo inseguito a lungo e per il quale ringrazio tutti infinitamente, dall'amministrazione al settore tecnico comunale, passando per Giuseppe Marino di GAM. È stato il mio primo impegno preso con la cittadinanza, una promessa fatta per i nostri ragazzi, il nostro futuro. La dimostrazione che assieme e con l’affetto della città tutto è possibile”.

Il Centro Cottura diverrà punto di riferimento grazie alla sua capacità, con l'indizione in futuro di un bando per la realizzazione di una mensa sociale per meno abbienti, anziani e quanti hanno difficoltà nella preparazione giornaliera dei pasti. Considerata la centralità della posizione di Troia, il Centro Cottura potrà servire da supporto anche al servizio mensa scolastica dei paesi limitrofi.