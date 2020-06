Da Foggia a Firenze senza cambiare treno

Dal 15 giugno prossimo sarà possibile raggiungere Firenze senza cambiare treno. Grazie al Frecciargento 8324 in partenza da Lecce alle 16.47 con arrivo alla stazione di Santa Maria Novella alle 23.55. Dal capoluogo dauno un viaggio di 4.28 con fermate a Benevento, Caserta e Roma Termini. Costo del biglietto a partire da 56.90 (economy seconda classe) o 73.90 in prima. Prezzo base 69 euro in seconda classe e 93 in prima

