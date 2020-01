Tempi di percorrenza lunghissimi e disagi, è caos alle Tremiti: "Motonave inadeguata, isolani discriminati"

“La Motonave 'Carloforte', che la Società CIN ha ritenuto e ritiene di utilizzare per la sostituzione temporanea della Motonave 'Isola di Capraia' nel servizio di collegamento Tremiti-Termoli, è totalmente inadeguata”.

Così il sindaco delle Tremiti, Antonio Fentini, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Fentini ritiene che: “Le caratteristiche tecniche della M/n Carloforte non le consentono di ottemperare a quanto contrattualizzato e comunque di assicurare un servizio adeguato alle esigenze dei residenti, in quanto i tempi di percorrenza sono lunghissimi e rendono impossibile il disbrigo di qualsivoglia incombenza".

"Il disservizio segnalato è ancor più grave nelle giornate dedicate al trasporto delle merci pericolose, la 'Carloforte' a ciò autorizzata solo in deroga, in quanto non consente 'stranamente' l’imbarco di alcun passeggero nella tratta pomeridiana di andata e ritorno Termoli-Tremiti". Sulla vicenda, il primo cittadino appare molto molto determinato, preoccupato per i suoi concittadini e per quanti si recano alle Tremiti, a causa di questa incresciosa situazione.

Conclude la sua missiva, indirizzata ai vertici del Ministero, ribadendo come “l’inadeguatezza della Motonave 'Carloforte', discrimini i cittadini delle Isole Tremiti, sollecitando di voler porre in essere con immediatezza, l’adozione di ogni utile provvedimento volto a ripristinare dignitose condizioni di collegamento, al fine di assicurare i più elementari diritti dei cittadini tremitesi e degli ospiti, che mi onoro di rappresentare”.