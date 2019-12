Guanti e bottiglie di plastica per ripulire Foggia dalle cicche: al via il primo 'trash mob' contro i mozziconi di sigaretta

La TrashChallenge Foggia non si ferma nemmeno a Natale. Domani, domenica 22 dicembre, è in programma il primo 'trash mob' sui mozziconi di sigaretta. L'appuntamento è alle 11.00, davanti al pronao della Villa comunale di Foggia. "I mozziconi deturpano le strade, i prati e le piante - è scritto nella nota che annuncia l'iniziativa -. Sapete quanto tempo impiega una cicca di sigaretta a degradarsi nell'ambiente?Se ha il filtro può impiegarci fino a 5 anni. Ormai buttare le cicche di sigaretta a terra è gesto automatico, ma pensate alla montagna che si formerebbe se le raccogliessimo?"

Per partecipare occorrono solo guanti e bottiglie di plastica vuote. Alla fine della raccolta, tutte le cicche raccolte verranno conferite all'interno di un contenitore tarato.

"Vedere per credere, credere per sensibilizzare" lo slogan, "basta cicche gettate ovunque". La cittadinanza tutta è ovviamente invitata.