A Torremaggiore 'Un albero per ogni nato'

Giovedì 17 maggio alle 10 nella Villa Comunale “Federico II” di Torremaggiore si svolgerà la cerimonia intitolata “Un albero per ogni nato”. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale torremaggiorese, rivolto ai genitori dei figli nati nel 2017, si propone di dedicare ai neonati alberi di nuova piantumazione da collocare in diversi luoghi della città. “Siamo orgogliosi di promuovere un’iniziativa in favore delle famiglie e del verde pubblico, disattesa per troppi anni, e che risponde anche ad una specifica legge dello Stato che prevede l’obbligo, per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica – spiega il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone - Ringrazio gli assessorati comunali all’Ambiente e all’Agricoltura nonché l’ufficio per il verde pubblico per l’impegno profuso nell’organizzare questa iniziativa che ci consentirà di piantumare nuovi alberi lungo diversi viali cittadini, talvolta sprovvisti di verde. La nostra programmazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana della nostra città prosegue a prendere corpo”, chiosa il primo cittadino.