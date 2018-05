Torremaggiore: mercoledì 30 maggio forum sulla raccolta differenziata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà mercoledì 30 maggio alle 19 nell’Auditorium Cenacolo San Giuseppe di Torremaggiore in via Don Tommaso Leccisotti 9, il forum “Facciamo la differenza: miglioriamo a differenziare” in cui il Sindaco e l’Amministrazione comunale incontreranno i cittadini per fare il punto sul tema. Intanto prosegue l’impegno sui temi ambientali. Si è infatti provveduto all’acquisto di 20 cassonetti che sono stati distribuiti nell’isola ecologica della città torremaggiorese e che verranno impiegati nel corso del mercato settimanale del lunedì. “Abbiamo scelto di posizionare i cassonetti al mercato per agevolare il servizio dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti andando a migliorare le condizioni igieniche dell’area mercatale – commenta l’assessore all’Ambiente, Guida Trilli – A breve, di concerto con il Sindaco, provvederemo a un ulteriore acquisto di cassonetti per meglio affrontare quelle che possono essere le criticità della raccolta in città”. “Manteniamo alta l’attenzione sui temi ambientali, muovendoci a 360 gradi, migliorando sensibilmente la raccolta differenziata che, già quest’anno, ha iniziato a produrre effetti sul costo della Tari, finalmente in flessione rispetto agli anni passati”, conclude il Sindaco, Pasquale Monteleone.