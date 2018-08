Il finanziere Tommaso Aucello è Commendatore dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'

Il dott.Tommaso Aucello, il 58enne originario di San Marco in Lamis e appartenente al corpo della Guardia di Finanza, è stato insignito dal presidente della Repubblica dell'onoreficenza di Commendatore dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", per motivi istituzionali.

Uno dei pochissimi in Italia; infatti, sono solo quattro i finanzieri insigniti di questo prestigioso e onorevole riconoscimento.

Chi è Tommaso Aucello

Nato a S.Marco In Lamis il 16 dicembre del '59, risiede a Roma dove lavora da tempo presdo l'aeroporto di Fiumicino e dove si è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in materia Tributaria. È collaboratore universitario e autore di pubblicazioni importanti in materia di Diritto Tributario e Pubblico.

Il dott. Aucello è legato al suo paese d'origine, tanto da aver fondato l'associazione culturale dei 'Sammarchesi a Roma', di cui oggi è presidente.