La 'Tomba della Medusa' incanta la rete: online la ricostruzione 3D del 'gioiello' dell'antica Arpi

La ‘Tomba di Medusa’ protagonista del grande racconto sul patrimonio culturale pugliese promosso dal segretariato regionale del Mibact per la campagna #Laculturanonsiferma.

L'iniziativa intende accendere i riflettori sui cantieri in corso per il recupero e la valorizzazione della Tomba di Medusa, ad Arpi, nel Foggiano, dove si trovano i resti di uno degli insediamenti più vasti della Daunia preromana. “La Tomba, protetta da una cupola di vetro, è un esempio di architettura funeraria destinata all'alta aristocrazia locale che utilizza lo stile greco - macedone", si legge nella nota del Mibact.

"Il video abbina agli ambienti reali quelli con la ricostruzione in 3D, per mostrare la versione originale dell'ingresso - un prospetto con quattro colonne sormontate da un timpano con una testa di medusa - e delle tre camere funerarie con letti in muratura per i defunti e pareti dai colori vivaci. L'intervento di recupero, messa in sicurezza e restauro, finanziato con 1.650.000 euro, vede il coinvolgimento di un altro istituto ministeriale, la Soprintendenza Abap per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. I lavori sono in corso di ultimazione e sono finalizzati all'intera valorizzazione dell'area archeologica che si trova in prossimità dell'autostrada A14".