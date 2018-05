Un tappeto di fiori per Padre Pio: il più lungo d'Italia sarà realizzato a Candela

Sarà realizzato in occasione di 'Candela in fiore' - evento che si svolgerà il 20 maggio - dai maestri infioratori di Genzano di Roma, San Valentino Torio, Galatone, Saviano e Causano Mutri, il tappeto di fiori per San Pio da Pietrelcina. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco Nicola Gatta, che ha poi sottolineato che l'opera floreale a soggetto unico sarà la più lunga d'Italia