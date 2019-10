Il biker Giuseppe Russo fa tappa sul Gargano: 1400 km in bici per raccogliere fondi per l'oncoematologia pediatrica di Taranto

Un festoso comitato ha accolto il biker pugliese (di Massafra), Giuseppe Russo che, ieri mattina, con la sua bicicletta, ha fatto tappa a San Giovanni Rotondo nell'ambito del suo tour che da Bergamo (città in cui vive) lo porterà fino a Taranto.

L'obiettivo? Raccogliere fondi per il reparto di Oncoematologia dell'ospedale SS Annunziata di Taranto, attraverso la vendita di t-shirt solidali con la frase “Ie Jesche Pacce Pe Te”, inizitiva che aveva visto coinvolta l'amata "Iena" Nadia Toffa. La sua impresa conta 11 tappe in giro per l'Italia fino al traguardo, previsto il prossimo 12 ottobre | IL VIDEO