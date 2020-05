Un taglio di capelli per ripartire: "E' assaggio della vita di sempre". Il sindaco: "Aiutiamo le attività della nostra città"

"Oggi torno alla normalità anche io e lo faccio con un taglio di capelli. Un’abitudine che in passato era così consueta, ma che oggi rappresenta per me una ripartenza e un assaggio della vita di sempre". A dirlo è il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti, uno dei primi clienti di una parrucchieria della città di San Pio.

"Oggi si riparte. Si torna pian piano alla “normalità. Dovremmo continuare a tenere la distanza, indossare guanti e mascherina, evitare baci, strette di mano, abbracci. Tutte abitudini che ormai fanno parte da un po’ della nostra quotidianità. Bisognerà impegnarsi ancora tanto ed essere responsabili più che mai" ha aggiunto il sindaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un augurio a tutti i commercianti e gli imprenditori, a tutte le attività che hanno deciso di ripartire. Un pensiero anche ai titolari che oggi non apriranno in valutazione di tempi e modi diversi per riprendere in mano le redini della loro vita lavorativa. Ricordiamo, cari cittadini, che ognuno di noi può fare la differenza: aiutiamo tutte le attività della nostra città a ripartire. Buon inizio settimana".